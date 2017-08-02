⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تمنح تأشيرات علاجية - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أصدرت دولة الإمارات تأشيرات جديدة تتيح للمرضى دخول الدولة للعلاج لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد عند الحاجة، وبطلب من المستشفى المعالج داخل الإمارات.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الإماراتية للصحفيين، اليوم، إن الخدمة الجديدة تتيح للمرضى الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية للدولة بشكل فردي أو جماعي، لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد عند الحاجة.

وأشار العميد عزيز العامري، مدير عام المنافذ والمطارات بالوزارة إلى أنه سيتم الإطلاق التجريبي لإصدار التأشيرة العلاجية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأكد ” العامري ” أن التأشيرة الجديدة ستسهم في دعم القطاع الصحي وإثراء مكانة أبوظبي عالمياً كونها أصبحت عنواناً لخدمات الرعاية الصحية المتميزة.