شركة البريد الممتاز تطلق خدمة " بكرة " للشحن السريع - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أطلقت شركة البريد الممتاز، التابعة لمؤسسة البريد القومية؛ خدمة ” بكرة ” ، بهدف إيصال الطرود في اليوم التالي لتسلمها من العميل، في عدة مدن، مهما كان نوع الشحنة.

من جانبه؛ قال المدير التنفيذي لشركة البريد الممتاز، عبد الله الدلقان، إن الخدمة ستكون متوفرة بين 3 مدن هي: الرياض، والدمام، وجدة، وأن المكاتب الرئيسية التي تعمل لهذه الخدمة في المدن الرئيسية هي: مكتب المجمع البريدي بالبطحاء، ومكتب البريد الممتاز بطريق الملك فهد، ومكتب بريد العليا في مدينة الرياض، ومكتب حي الاتصالات، والمجمع البريدي في الدمام، وفي مدينة جدة من خلال المجمع البريدي بطريق الملك عبد العزيز، ومكتبي المساعدية، والحمدانية.