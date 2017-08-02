بالفيديو.. فايز المالكي يبكي متأثراً بحالة إنسانية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعرض حالة إنسانية لعائلة سعودية تعيش في فقر مدقع، بينما يعاني ثلاثة من أفرادها أمراضًا خطيرة، وطالبًا الفنان السعودي فايز المالكي من الجميع مساعدتهم ماديًا.

وأثارت قصة العائلة الفقيرة، الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مأساويتها التي أجبرت الفنان المالكي على البكاء بحرقة خلال عرض تفاصيلها.

وقال المالكي في مقطع فيديو رداً على المنزعجين من مأساوية الحالات التي يعرضها: ” لا تتابعني، ما عندي شيء يضحّك عندي فقراء ومحتاجين، بتساعدهم لوجه الله جزاك الله خيرا، ما أنت مساعدهم خلّ الناس في حالهم وانقلع لا تتابع فايز المالكي ” ، موجهاً حديثه لهم باكياً: ” احمدوا الله على النعمة التي أنتم فيها، على الصحة والعافية، لا دين لا سجين، لا همّ، لا بيت إيجار ” .