⁠⁠⁠⁠⁠رويز على أعتاب الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قالت صحيفة ” O JOGO ” البرتغالية إن لاعب سبورتغ لشبونة، الكوستاريكي رويز يرى نفسه لا يزال مؤهلاً للعب في أوروبا قبل الانتقال للشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب، إلا أن من الممكن أن يبقى ” رويز ” موسم أو موسمين ثم ينتقل إلى الخليج أو أمريكا.

وأشارت تقارير برتغالية إلى أن المدير الفني لنادي سبورتنغ لشبونة، جورجي جيسوس، استبعد اللاعب من قائمة الفريق الاستعدادية للموسم المقبل، وبالتالي فأنه لن يتم الاعتماد عليه في اللقاءات الودية التي يستعد من خلالها لشبونة للموسم الرياضي الجديد، مما جعل إدارة النادي تعطيه الضوء الأخضر في الانتقال.