أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تتقدم بشكوى ضد تجارب إيران الصاروخية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الامريكية لدى الامم المتحدة اليوم الأربعاء، أن مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة ” نيكي هيلي ” سلمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن نيابة عن بلادها وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقريراً يثبت بأن إيران اتخذت ” خطوة تهديدية واستفزازية ” من خلال تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأمر.

ووصفت الدول الأربع التجربة الصاروخية الإيرانية في 27 من يوليو بأنها لا تتسق مع قرار أصدره مجلس الأمن في 2015. في تقرير قدم إلى لجنة عقوبات إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .

وطلبت الدول الأربع من جوتيريش أن يرفع تقريراً وافياً وشاملًا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي” إلى مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.