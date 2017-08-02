مصادر: التأشيرة السياحية تصدر لمواطني 64 دولة فقط - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر بالهيئة العامة للسياحة والتراث، بعض ملامح مبادرة التأشيرة السياحية المُعْلَن عنها ضمن مبادرات ” التحول الوطني 2020 ” ، لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030، والمتوقع بدء إصدارها بداية من العام المقبل.

وقالت المصادر إن الدول التي سوف تتمكن من الحصول على التأشيرة السياحية السعودية هي 64 دولة فقط، وتتميز تلك الدول بدخل عالٍ للفرد، وأبرزها الدول الأوروبية، وأمريكا، وكندا، واليابان، وماليزيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وتتيح التأشيرة لحاملها الدخول إلى المملكة فقط، ولا تمكّن حاملها من دخول دول الخليج، كما هو نموذج تأشيرة ” شينجن ” لدول أوروبا، ولذلك لن يتمكن حامل التأشيرة السياحية إلى المملكة من السفر إلى دول الخليج المجاورة.

وتأتي التأشيرة السياحية كجزء من خطط برنامج التحول الوطني 2020 التي من شأنها زيادة مداخيل الاقتصاد، والترويج للوجهات والمقومات السياحية، الطبيعية، والتراثية، والأثرية، والثقافية، إذ تساهم في تحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.