روسيا تسترد مجمعًا للاستجمام من الدبلوماسيين الأمريكيين - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

استردت السلطات الروسية اليوم الأربعاء، مجمعًا للاستجمام في موسكو كانت السفارة الأمريكية تستأجره، بعد أن أمر الكرملين واشنطن بخفض وجودها الدبلوماسي في روسيا بشكل حاد قبل 5 أيام.

وردًا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بخفض عدد العاملين الدبلوماسيين في روسيا بنحو 60 % بحلول الأول من سبتمبر، وقال إن موسكو ستسترد مجمعًا، كان العاملون بالسفارة الأمريكية يستخدمونه للاستجمام، إضافة إلى مخزن ملحق به.

وأخلى الموظفون الأمريكيون، المجمع أمس الثلاثاء، وشوهد المكان اليوم مقفلًا.

وبدا المجمع وهو عبارة عن مبنى من طابق واحد وساحة، يستخدمه الدبلوماسيون الأمريكيون في عطلات نهاية الأسبوع، وفي استضافة حفلات السفارة، خاليًا بعد نقل أثاث الحديقة منه.