الاتحاد التركي يعين الروماني لوشيسكو مديرًا فنيًا للمنتخب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، تعيين الروماني ميرتشا لوشيسكو مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم خلفا لفاتح تريم، الذي استقال في 26 من الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة ” حرييت ” التركية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقديم لوشيسكو رسميا في أسطنبول اليوم.

وكان لوشيسكو بدأ مسيرته التدريبية في نادي دينامو بوخارست الذي تألق فيه كلاعب، وتولى تدريب فرق في إيطاليا وكذلك تركيا مثل بشكيتاش وجلطة سراي، الذي توج معه بكأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد في 2000.

وفاز لوشيسكو بالدوري الأوروبي عام 2009 مع شاختار دونيستك الأوكراني الذي تولى قيادته لـ 12 موسما، وتمت إقالته في مايو الماضي من تدريب سان بطرسبورج، بعد فوزه بكأس السوبر الروسي على خلفية احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري المحلي.