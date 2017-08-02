مقتل " قناص " حوثي في قصف من المدفعية اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شن اللواء 83 مدفعية بالجيش اليمني، المرابطة في منطقة ” مريس ” ؛ هجومًا اليوم الأربعاء على منطقة ” دمت ” التابعة لمحافظة ” الضالع ” ، أسفر عن مقتل أحد مقاتلي “قناص” ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر عسكري يمني إن القصف أسفر عن مقتل القناص خالد عبد الله حسين الهزمي، وهو في القوات الخاصة التابعة للميليشيات الانقلابية برتبة ضابط، وأحد مرافقيه ويدعى عبد الله يحيى السراجي، بالإضافة إلى إتلاف معداتهما العسكرية.

وأكد المصدر أن استهداف قناص الميليشيات الانقلابية وصديقه المتمركزين في جبل التهامي، جاء بعد رصد دقيق من قِبَل أفراد الجيش في اللواء 83 مدفعية.

وشهدت الجبهة الغربية في محافظة تعز وسط اليمن، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة ومعارك ضارية، بين قوات الجيش اليمني من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى.