الاحتلال الإسرائيلي يفرض " طوقا أمنيا " على بلدة يطا - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أعلن الناطق بلسان قوات الاحتلال الاسرائيلي، فرض ” طوق امني ” على بلدة يطا جنوب الخليل التي خرج منها منفذ عملية الطعن التي وقعت اليوم الأربعاء، في سوبرماركت بمنطقة ” يبنا ” القريبة من حدود غزة وأدت لإصابة اسرائيلي بجراح خطيرة.

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن الناطق وصفه ” الطوق الامني ” الذي فرضته قوات الاحتلال بأنه ” حصار يتنفس ” في اشارة للسماح بمرور الحالات الانسانية وغيرها عبر طريق محدد يخضع لتفتيش قوات الاحتلال التي حاصرت كافة مداخل ومخارج البلدة بالحواجز العسكرية ونقاط التفتيش.

وفي سياق آخر، انهت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء بناء واقامة جدار الفصل الذي يفصل منطقة جنوب الخليل المحتلة عن المناطق داخل الخط الاخضر.

ويمتد مقطع الجدار الذي وضعت قوات الاحتلال اليوم آخر قطعة طوب على طول 42 كم من بلدة ترقوميا غرب الخليل الى منطقة معابر ” ميتر ” جنوب الخليل القريب من بلدة الظاهرية المحتلة ويتكون في غالبية مقاطعه من جدار اسمنتي بارتفاع يزيد عن 8 أمتار .