التحقيق مع سارة نتنياهو في جرائم فساد - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

تحقق وحدة مكافحة جرائم الفساد “ لاهاف 433 ” التابعة للشرطة الإسرائيلية، اليوم، مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في قضية نفقات المقرين الشخصي والرسمي لرئيس الوزراء.

ووجهت إلي زوجة نتنياهو اتهامات باستغلال المال العام لدفع راتب خادمة خاصة كانت تتولى رعاية والدها، وغير ذلك من الاتهامات المتعلقة باستغلال المال العام لأغراض خاصة.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية في مايو 2016 بتقديم مذكرة اتهام بحق زوجة رئيس وزراء الاحتلال فضلًا عن شخصيات أخرى، من بينها نائب مدير مكتب رئيس الوزراء عزرا سايدوف، تمهيدًا لمحاكمتهما، بعد أن انتهت التحقيقات بالفعل وتم إرسال النتائج إلى النيابة العامة.

وكانت سارة نتنياهو خضعت للتحقيق في ديسمبر الماضي ولمدة 12 ساعة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها انتهت من استكمال التحقيقات بناء على توصية المستشار القضائي للحكومة، وقالت إنها أرسلت الملف إلى النيابة العامة مجددًا، لكن يبدو أن التحقيقات التي ستُستأنف اليوم ستطيل أمد تلك القضية.