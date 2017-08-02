انخفاض النفط يدفع البورصة للتراجع وسط تباين خليجي - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

تباينت أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأربعاء، مع هبوط البورصة بفعل تراجع أسعار النفط الخام بينما ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر بدعم من الأسهم القيادية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 بالمئة يوم الثلاثاء وجرى تداولها دون 52 دولارا للبرميل معظم فترات جلسة يوم الأربعاء. وأدى ذلك إلى انخفاض أحد عشر من أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة في المملكة مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة.

وانخفض سهم نماء للكيماويات 0.5 بالمئة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الثاني أقل من العام الماضي.

وتراجع سهم طيبة القابضة العقارية 0.1 بالمئة بعدما انخفض صافي ربح الشركة للربع الثاني 26.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 54.4 مليون ريال (14.51 مليون دولار). وعزت طيبة هبوط الأرباح إلى انخفاض إيرادات التشغيل من الفنادق والمنتجعات.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة إلى 3661 نقطة مسجلا مكاسب لأربع جلسات متتالية.

وارتفع سهم إعمار العقارية، التي لم تعلن بعد نتائجها المالية، 1.2 بالمئة لتبلغ مكاسبه في أربعة أيام 4.3 بالمئة.

وصعد سهم دبي للاستثمار 2.5 بالمئة. وسجلت الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع انخفاضا بلغ 12.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني العائد للمساهمين.