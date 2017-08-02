الأردن يصعد للمرتبة الأولى عربيا و43 دوليا بكرة السلة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

احتل الأردن المرتبة الأولى عربياً في التصنيف الجديد لاتحادات كرة السلة 3×3 والصادر مؤخراً من قِبل الاتحاد الدولي للعبة (فيبا).

وصعد الأردن إلى المرتبة 43 في التصنيف الدولي والأول عربياً متفوقاً على البحرين التي احتلت المركز 46.

ويتواجد الأردن في المركز السادس على مستوى القارة الآسيوية برياضة كرة السلة 3×3 والذي يتصدر ترتيبها اليابان.

كما يحتل المنتخب الأردني للرجال المرتبة الأولى عربياً والسادس آسيوياً و45 عالمياً بالمقارنة مع مركز 113 الذي كان يحتله قبل عام، أما على صعيد منتخب السيدات فيحتل 37 على مستوى المنتخبات العالمية بعد أن كان قبل عام يتواجد في المركز 93 .