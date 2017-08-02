بالفيديو .. الإتفاق يتغلب على الاسماعيلي المصري في دورة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

تغلب الفريق الاول بنادي الاتفاق على نظيره النادي الاسماعيلي المصري بهدفين نظيفين في اول لقاءاته بدورة تبوك الدولية الثانية.

سيطر الاتفاق على مجريات الشوط الأول حيث نجح محمد عواد حارس الفريق للفريق المصري فى إنقاذ مرماه أكثر من مرة ولم يختبر حارس نادي الاتفاق سوى مرتين عن طريق إبراهيم حسن.

ومع بداية الشوط الثانى أجرى الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفني للإسماعيلي للفريق 3 تبديلات بنزول عمر الوحش وكريم بامبو وديجو كالديرون لتنشيط الناحية الهجومية للفريق، ومنع قائم الاتفاق من استقبال هدف لكريم بامبو، وفي الدقيقة 61 أحرز هزاع الهزاع مهاجم نادي الاتفاق، الهدف الاول لفريقه وألغى حكم اللقاء خالد الطريش هدف صحيح للإسماعيلي عن طريق رأسية كريم بامبو بداعى التسلل، يليها أحرز هزاع الهزاع الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 70 لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بهدفين دون رد.