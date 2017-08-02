9 سنوات سجن لـ " داعشي " حرض على الفتنة والعنف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده تنظيم ” داعش ” الإرهابي، وشروعه في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم، وقررت تعزيز ما ثبت بحقه من سجن 9 سنوات ونصف.

المتهم سعى للحصول على جواز سفر بطريقة غير مشروعة للسفر إلى سوريا، واجتمع بعدد من ذوي التوجهات المتطرفة الداعية للعنف ولم يبلغ عنهم، وأعد وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من المنتمين لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وتَوَاصل المتهم مع حساب يطلق على نفسه ” المناصرون ” ، ورغم تحريض الحساب على الفتنة والعنف، نفذ طلباته، مع علمه بالمستخدم الفعلي لذلك ” المعرف ” وعدم الإبلاغ عنه، وانضمامه لعدد من المجموعات عبر تلك المواقع لها نفس التوجه المنحرف.

وأنشأ المتهم عدد من المعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي لنفس الغرض، وتواصله من خلالها مع أحد الشاذين جنسيًا لقصد سيء ولم يبلغ عنه، وحيازته في هاتف الجوال الخاص به صورًا ومقاطع لتنظيم ” داعش ” .

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 9 سنوات ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 4 سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44) وتاريخ 3/4/1435هـ، و3 سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل بعقوبة منظمة، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته في هذه القضية وإغلاق معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي استنادًا للمادة الـ13، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.