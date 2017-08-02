بالفيديو.. إطلاق " إكس بلاي 7 " أول هاتف في العالم بـ 5 كاميرات - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلنت شركة ” فيفو ” الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إطلاق أول هاتف ذكي في العالم مُزَوَّد بخمس كاميرات.

يتميز هاتف ” إكس بلاي 7 ” بثلاث كاميرات خلفية مدعمة بمستشعرات قوية قد تجعلها أقوى كاميرا في العالم، بالإضافة إلى كاميراتين أماميتين، توفران زاوية التقاط واسعة للصور، ما يجعل الهاتف فريدًا من نوعه، بالإضافة إلى دعمه بمستشعر لبصمات الأصابع على الشاشة اللمسية الخاصة بالهاتف.

ولم تقدم الشركة الصينية بعد كل المواصفات الداخلية الخاصة بالهاتف أو السعر المتوقع طرحه به، ولكن وعدت ” فيفو ” أن تقدم كل التفاصيل الخاصة بهاتفها ” الأسطوري ” في وقت لاحق.