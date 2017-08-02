الخارجية الأمريكية: واشنطن ترسل وفودًا إلى الخليج لحل أزمة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن بلاده سترسل وفودًا إلى الخليج قريبًا، في إطار جهود حل الأزمة القطرية.

يأتي هذا عقب جولة خليجية لـ ” تيلرسون ” ، لم تسهم في حل الأزمة بسبب التعنت القطري، رغم توقيعه معاهدة مع الدوحة بشأن مواجهة الإرهاب.

فيما قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن تيلرسون أبلغ الدوجة نيته إرسال واشنطن مبعوثين أمريكان لحل الأزمة، مشيرًا في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة اليوم الأربعاء إلى أن الدور الأمريكي في حل هذه الأزمة بالغ الأهمية، وأن تيلرسون أكد نيته إرسال مبعوثين لإخراج عملية الوساطة من جمودها الراهن.