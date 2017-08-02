جامعة الملك سعود تعقد دورة تدريبية لخريجي الشريعة والحقوق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جمعية كليات المجتمع بجامعة الملك سعود بالدرعية، عن عقد دورة تدريبية بعنوان ” المسار الوظيفي لخريجي الشريعة والحقوق ” ، بدءًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، بقاعة ” الاستراحة التعليمية ” بمقر مكتبة الملك سلمان بن عبد العزيز بالجامعة.

من جانبه؛ قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور وليد بن صالح النمي، إن الهدف من هذه الدورة التابعة لأنشطة الجمعية؛ هو تعريف خريجي الثانوية العامة أو من يرغب العمل في المجال الحقوقي القانوني في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؛ بالمسارات الوظيفية الممكنة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الدورة تتكون من 5 محاور أساسية هي: التعرف على مفهوم الوظيفة العامة ووظيفة القطاع الخاص، وتوضيح أهم الوظائف القانونية في القطاعين العامّ والخاصّ، والتعريف بإيجابيات وسلبيات أهم الوظائف القانونية، والتعريف بحقوق وواجبات الموظفين في الوظائف القانونية، وتوضيح شروط القبول العامة والخاصة للتقدم للوظائف القانونية وطرق وآليات التقديم.

للاستفسار عن كل ما يخص الدورة، يمكن الاتصال بالجمعية على الجوال 0555313353 أو 0569892202.