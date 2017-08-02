تونس تشارك في الدورة 21 للمهرجان السينمائي الدولي بلوس أنجلوس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تشارك تونس لأول مرة في الدورة 21 للمهرجان السينمائي الدولي بمدينة لوس أنجلوس التي تنطلق بداية من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 10 أغسطس الجاري، وذلك من خلال فيلم ” كعبة حلوى ” (Bonbon)، للمخرج التونسي عبدالحميد بوشناق.

وستقدم هذه الدورة 280 فيلما من 25 دولة، ومن بينها أستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والمجر وإيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وهولندا والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة وتونس.

ويتواجد المخرج عبدالحميد بوشناق، حاليا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لحضور هذا الحدث السينمائي الدولي الذي تنظمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون والأكاديمية الكندية للسينما والتلفزيون ليستقطب ما يزيد عن 8 آلاف مهني في مجال الإخراج والفنون السينمائية من مختلف أنحاء المعمورة.