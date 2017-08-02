بالصور.. إحباط محاولة تهريب سيارة مرسيدس بواسطة 4 حمير - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. إحباط محاولة تهريب سيارة مرسيدس بواسطة 4 حمير
أحبطت شرطة جنوب أفريقيا، محاولة تهريب سيارة مرسيدس، بواسطة 4 حمير، إلى زيمبابوي.
وقال وزير الشرطة في جنوب إفريقيا، فيكيلي مبالولا -على حسابه في ” تويتر ” -: إن الشرطة تجري تحقيقًا بعد العثور على سيارة في وادي نهر ليمبوبو، قبل يومين ” . موضحا أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار إلى منطقة غابات بتجاه زيمبابوي.
وعثر على السيارة وهي من طراز Mercedes-Benz C 220 مربوطة بالحمير في وادي لومبوب الجاف، حيث استخدم المشتبه فيهم الحمير لسحب السيارة عبر النهر، لكن أفراد الأمن هاجموهم في الوقت المناسب، حين لم تعد الحمير قادرة على جرّ السيارة، بعدما غاصت في الرمال.
ووقع حادث مماثل في ديسمبر الماضي، حين لاحظ الأمن الوطني، من على متن مروحية تابعة للشرطة، سيارة مع حمير مربوطة إليها، وسط ليمبوبو.
وتعدّ هذه المحاولة الفاشلة لتهريب سيارة من جنوب إفريقيا إلى زيمبابوي الخامسة خلال الأسبوع الماضي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 1 ساعة
يمين هذولي إلي لا بغو يسرقون ادمي
تمت لهم الحيلة
نعم لاسرقت اسرق جمل
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههه.ههههههه.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 57 دقيقة
السارق حماررررررررررررررررر راعي حمير مو كفوووووووووووووووو مرسيدس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13717 ] نشر منذ 52 دقيقة
هههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمار ذكي بعكس الصورة الغبيه المنتشره عنه
على الجدود اليمنيه المهربين يستخدمون الحمير
يحملونها قات ومخدرات ويفكونها وهي تعرف طريقها
والمستقبل لهذه المخدرات عنده زربه فيها كم حماره وعلف وماء
والحمير تجي مع الجبال والطرق الوعره علشان العلف والحمارتين الي في الزربه ههههههههه