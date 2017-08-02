الترفيه ترعى عروض " دراجون أكروبات " ضمن فعاليات مهرجان الرياض للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ترعى الهيئة العامة للترفيه ضمن ختام فعاليات مهرجان الرياض للتسوق والترفيه فعالية ” دراجون أكروبات ” العالمية في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك في إطار شراكة استراتيجية من الهيئة لدعم فعاليات الصيف الترفيهية في جميع أنحاء المملكة.

وتبدأ الفعالية اليوم وتستمر شهرا كاملا ، حيث تشهد فعالية ” دراجون أكروبات ” سلسلة من الأنشطة الاستثنائية المتمثلة في الأكروبات الروسي والأفريقي، وعروضا عالمية للدراجات النارية، وألعاب الخفة، والعروض الهوائية والألعاب الأكروباتية الثلاثية وغيرها، بواقع عرضين يومياً، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 7 مساءً والثاني في الساعة 10 مساءً ويستمر كل عرض لساعتين، وسيكون الحضور متاح للعائلات.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه مستمرة في دعم الفعاليات المتميزة خلال هذا الصيف، كما تعمل أيضاً على مجموعة من الفعاليات القيمة والمخصصة لعيد الأضحى، واليوم الوطني.

وتؤكد الترفيه أن هذه الفعاليات ذات محتوى ترفيهي عالي وتنظيم بمعايير عالمية تهدف إلى رفع مستوى الفعاليات وتعزيز محتواها وإثراء تجربة الترفيه في المملكة.

ويمكن التعرف على جميع الفعاليات الترفيهية المقامة بالمملكة، والوصول إليها عن طريق موقع الروزنامة المخصص للفعاليات roznamah.sa، وعن طريق حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa.