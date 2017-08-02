أمير مكة يوجه بالقبض على سفاح القطط - صحيفة صدى الالكترونية

أمير مكة يوجه بالقبض على سفاح القطط
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، شرطة المنطقة بالقبض على الشخص الذي أطلق النار على القطط في جدة،وسرعة التحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.
وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لأحد الأشخاص وهو يقوم بقتل القطط بسلاح ناري، وقد أَعرب عدد كبير من النشطاء عن استيائهم واستنكارهم من هذا التصرف غير الإنساني، وأكدوا أن الاسلام دين رحمة بالحيوانات.
ض[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 17 دقيقة
بيض الله وجهك يا سمو الا مير تلا قى الا جر من الله من ينتصر لهذه المسا كين
نٌےـوِوِ🌹ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13548 ] نشر منذ 7 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل
الله ينتقم منك