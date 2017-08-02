أمير مكة يوجه بالقبض على سفاح القطط - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، شرطة المنطقة بالقبض على الشخص الذي أطلق النار على القطط في جدة،وسرعة التحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لأحد الأشخاص وهو يقوم بقتل القطط بسلاح ناري، وقد أَعرب عدد كبير من النشطاء عن استيائهم واستنكارهم من هذا التصرف غير الإنساني، وأكدوا أن الاسلام دين رحمة بالحيوانات.