مشجع ليفربول يرغب في اعتناق الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

لمع اللاعب المصري محمد صلاح، البالغ من العمر 25 عاماً، عقب انضمامه للريدز مقابل 42 مليون يورو بالإضافة إلى ثمانية ملايين يورو إضافات تعاقد مرتبطة بأداء اللاعب ونجاح النادي، ولم يأخذ الكثير من الوقت للانسجام مع ليفربول الإنجليزي فور انضمامه من روما الإيطالي الصيف الحالي.

صلاح سجل أربعة أهداف مع ليفربول خلال فترة الإعداد، بواقع هدفاً في مرمى ويجان أتليتيك، وهدفاً في شباك ليستر سيتي في نهائي كأس البريميرليج الآسيوي، وهدفاً في مرمى هيرتا برلين الألماني، وسجل اليوم هدفه الرابع في شباك بايرن ميونخ الألماني في كأس أودي الودية.

تألق صلاح دفع أحد مشجعي ليفربول للرد على تغريدة الحساب الرسمي للنادي عن هدف صلاح في بايرن ميونخ اليوم بقوله: ” سيجعلني أعتنق الإسلام ” .