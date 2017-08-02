مسؤول بريطاني يطالب بوضع حد لممارسة نظام الأسد للتعذيب والإعدام - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

طالب الممثل البريطاني الخاص لسورية غاريث بايلي بوضع نهاية لتفشّي ممارسة نظام الأسد للتعذيب والاعتقال التعسفي وإعدام عشرات آلاف السوريين الأبرياء الذين جريمتهم الوحيدة هي أن يكون لبلدهم مستقبل أفضل.

جاء ذلك في إدانة غاريث بايلي قيام النظام السوري بقتل الصحفي باسل خرطبيل الصفدي، معربا عن تعازيه لعائلة الصفدي الذي ورد نبأ يفيد بإعدامه في معتقلات نظام الأسد.

وقال غاريث بايلي في تصريحه الصحفي تفيد أنباء بأن الناشط السوري الفلسطيني باسل خرطبيل الصفدي قد أُعدِم في أحد مراكز الاعتقال التابعة لنظام الأسد، لقد دافع باسل عن حرية التعبير والمعلومات، وكان رمزا للمقاومة السلمية، كما كان مدافعاً سلمياً عن حقوق الإنسان، وله فضل كبير في إدخال خدمات الإنترنت المجانية في سورية.