ترامب يقترح على الكونجرس مشروع قانون بشأن الهجرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على الكونجرس مشروع قانون بشأن تنظيم الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة ” الحرة ” الأمريكية- ” عندما كنت أخوض الانتخابات وعدت بوضع نظام لحماية الأمريكيين ” ، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيحمي العائلات الأمريكية العاملة.

وأضاف ترامب أن المشروع الجديد سيخفض الفقر وسيزيد المعاشات ويوفرعلى المكلفين مليارات الدولارات، وذلك عبر تغيير طريقة اعطاء أمريكا للبطاقة الخضراء للمواطنين من الدول الأخرى، موضحا أن هذه البطاقة تسمح للعيش في أمريكا والحصول على جنسية بطريقة سريعة.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن كان لديها في العقود الماضية منظومة غير منظمة بشأن الهجرة ، وكان توزع البطاقات الخضراء على الجميع، الأمر الذي كان يؤثر على العمال الأمريكيين .