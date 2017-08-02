لارا ترامب تقدم برنامج " الأخبار الحقيقية " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قامت لارا ترامب زوجة إريك إبن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتقديم برنامج ” الأخبار الحقيقية ” على الصفحة الشخصية لترامب في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وذكرت صحيفة ” ذا هيل ” الأمريكية أن ترامب كان قد قام بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” يعرض فيه ما وصفه بـ ” فرصة ” للمشاهدين لمتابعة الملخص الإخباري عن أنشطته من خلال برنامج زوجة ابنه لارا ترامب.

وكانت لارا قد قالت الأحد الماضي – على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) – ” هل تريد أن تعرف ما فعله الرئيس ترامب هذا الأسبوع، شاهد هنا لتحصل على الأخبار الحقيقية ” .

وتطرقت لارا ترامب في برنامجها إلى قصص إخبارية مختلفة من بينها تبرع الرئيس براتبه، وحالة الاقتصاد، وإن لم تشر إلى أخبار وقرارات أخرى هيمنت على ساحة الأخبار الأسبوع الماضي من بينها انهيار جهود الجمهوريين لإلغاء واستبدال مشروع ” أوباما كير ” للتأمين الصحي.

يذكر أن برنامج لارا جاء على خلفية انتقاد الرئيس ترامب لأداء بعض وسائل الإعلام التي يتهمها بنشر ” قصص وأخبار وهمية ” ، ويقول إنه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن من إبلاغ رسالته دون الحاجة إلى توجيهها من خلال وسائل الإعلام الرئيسية.