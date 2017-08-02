ترامب يوقع قانون العقوبات الأمريكية ضد إيران وكوريا الشمالية وروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على قانون ” مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات ” ، الذي يسن عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

ونقل بيان للبيت الأبيض ما قاله الرئيس ترامب من إنه ” يؤيد اتخاذ تدابير صارمة لمعاقبة وردع السلوك السيء من جانب الأنظمة المارقة في طهران وبيونغ يانغ ” .

وأوضح ” ترامب ” في مايخص العقوبات على روسيا أن ” الولايات المتحدة لن تتسامح مع التدخل في العملية الديمقراطية، وأن الولايات المتحدة ستعمل جنباً إلى جنب مع حلفاؤها واصدقاؤها حلفائنا حول العالم ضد التخريب الروسي وزعزعة الاستقرار ” .

وأضاف: هذا القانون يمثل إرادة الشعب الأمريكى ونتطلع لرؤية روسيا تتخذ خطوات من جانبها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما نأمل أيضاً أن يستمر التعاون بين بلدينا بشأن القضايا العالمية الرئيسية حتى لا تكون هذه الجزاءات ضرورية بعد الآن.

وأكد ” ترامب ” في الختام أن القانون يرسل رسالة واضحة إلى إيران وكوريا الشمالية بأن الشعب الأمريكي لن يتسامح مع سلوكهم الخطير والمزعزع للاستقرار، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كل الاصدقاء والحلفاء للتحقق من وقف الأنشطة الخبيثة لتلك البلدان.