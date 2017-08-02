الجهات الأمنية تأمن مغادرة عائلات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تلقّت لجنة تواصل بمحافظة القطيف، اليوم الأربعاء، العديد من الرسائل بعثت بها عائلات تطلب مساعدة الجهات الأمنية لتأمين خروجها من بلدة العوامية، وبادرت اللجنة بالتواصل مع الجهات الأمنية التي استجابت لطلبات الأهالي وأتاحت لهم فرصة الخروج.

وسمحت الجهات الأمنية للعائلات بالخروج اعتباراً من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء، مع التشديد على ضرورة الالتزام بعدم الاقتراب من محيط منطقة المسورة والسير بهدوء.

يذكر أن طلبات الأهالي الراغبين بمغادرة البلدة تواصلت منذ مطلع الأسبوع الحالي، ونجحت الجهات الأمنية في تأمين خروج كافة الراغبين في مغادرة البلدة، كما تم تأمين الخدمات والسكن لكافة الأسر المغادرة.