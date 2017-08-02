" التنمية الزراعية " يطلق منتجا لتمويل العيادات البيطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلق صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأربعاء، منتجا جديدا يهدف إلى تمويل العيادات والصيدليات البيطرية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومعهد الملك سلمان لريادة الأعمال.

وقال مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي: إطلاق هذا المنتج يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم قطاع الماشية؛ لما يمثله من أهمية في منظومة الأمن الغذائي، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات الحيوانية.

وأضاف: يأتي ذلك بما يتسق مع الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة تجاه مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع حاجات سوق العمل السعودي.

من جانبه، قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتورحمد بن عبدالعزيز البطشان: المنتج الجديد لتمويل العيادات والصيدليات البيطرية يهدف إلى الاستفادة من تأهيل خريجي الجامعات في تخصصات تمس حاجات قطاع تنمية الثروة الحيوانية في المملكة.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية وقّع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع معهد الملك سلمان لريادة الأعمال بجامعة الملك سعود؛ بهدف العمل من خلال البرامج التي يقدّمها المعهد للمشاريع التي تستوفي متطلبات التمويل.

ويتحقق ذلك من خلال دورات تدريبية تُقدّمها المعاهد الأكاديمية التابعة للجامعات السعودية، والاستفادة من خدمات الصندوق التمويلية لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة.