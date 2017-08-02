القبض على شابين بحوزتهما 300 حبة مخدرة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، من إلقاء القبض على شابين بحوزتهما 300 حبه يشتبه أنهما حبوب مخدرة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، إنه أثناء قيام دوريات مرور محافظة القريات بعملها الميداني وخلال تمركزها بنقطة ضبط أمني جرى استيقاف قائد مركبة يرافقه شخص آخر بالعقد الثاني من العمر إلا أنه هرب من الموقع وبعد متابعته وإيقافه عثر بحوزته على عدد يفوق 300 حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأكد ” النومس ” أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذا الخصوص وإحالتهم والمضبوطات للجهة المختصة.