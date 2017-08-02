" النقاب " يتسبب في انتقاد مناهضين للمسلمين بالنرويج - صحيفة صدى الالكترونية

أوسلو(صدى):

تعرضت مجموعة نرويجية لمكافحة ومناهضة المهاجرين والمسلمين، للسخرية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بعدما اختلط عليهم الأمر بين صورة مقاعد سوداء فارغة في حافلة ونساء يرتدين النقاب.

ونشر أحد نشطاء مجموعة ” Fedrelandet Viktigst ” صورة على فيسبوك تظهر مقاعدة فارغة في حافلة، وكتب عليها ” ما تعليقكم على الصورة؟ ” ، إذ اعتقدوا أن تلك المقاعد محجوزة من طرف نساء يرتدين النقاب.

وقال أحد المعلقين: ” يبدو الأمر مخيفا حقا.. يجب حظرها ” . وكتب آخر: ” يصعب معرفة من يختفي تحت البرقع، يمكن أن يكون إرهابيًا ويحمل أسلحة ” . فيما طالب ناشط آخر بطردهن من البلاد ” لأنهن يشكلن خطرًا على المجتمع على حد زعمه.

وتعرضت المجموعة لسيل من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف بعض روادها هذا الخطأ بأنه ” في منتهى الغباء ” .