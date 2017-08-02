بالصور.. ضبط 1.2 مليون حبة مخدرة عبر الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات مكافحة المخدرات الأردنية، من إحباط تهريب مليون ومائتي ألف حبة مخدرة أخفيت داخل رافعة شوكية وألقت القبض على أحد المتورطين وذلك بعد وصول معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في مركبة ثقيلة تمهيدا لتهريبها للسعودية.

وبعد إجراء مزيد من التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد مكان وجود الرافعة داخل مركز حدود العمري ـ وهو أحد المعابر الحدودية الثلاثة بين الأردن والسعودية ويقع بين محافظة الزرقاء الأردنية والحديثة السعودية.

وتم تشكيل فريقًا مشتركًا من كافة المعنيين، قام بتفتيش الرافعة بشكل دقيق ليعثر داخل إطاراتها على ما يقارب المليون ومائتي ألف حبة مخدرة وألقي القبض على أحد المتورطين فيما يجري البحث عن آخرين تورطوا في هذه القضية.