ملتقي آل جميل يقيم " مشيك صحتك " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن فعاليات ملتقى آل جميل السنوي الخامس، والذي يعد أحد برامج التنمية السياحية بمحافظة النماص،أقيمت فعالية ” مشيك صحتك ” ، وذلك بإشراف الدكتور ، صالح الأنصاري المتخصص في تعزيز الصحة و أحد رواد المشي في المملكة العربية السعودية وبرعاية رئيس مركز السرح الأستاذ، عبدالله بن محيا، حيث بدأت الانطلاقة بعد صلاة العصر من أمام مقابل جامع الملك فهد بالسرح، وكان السير على مسافة 4 كلم ذهاباً وعودة شارك فيه رئيس مركز السرح وعدد من أهالي قرية آل جميل وكذلك أهالي مركز السرح .

وبعد العودة إلى المخيم المعد استمع الجميع لشرح مفصل عن طريقة الاستخدام الآمن لطفاية الحريق في المنزل أو العمل عن طريق اختصاصين من شركة الكهرباء بأبها .