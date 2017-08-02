تونس تستضيف المؤتمر الثالث لحقوق الإنسان بوزارات الداخلية العرب - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

عقدت فاعليات المؤتمر الثالث للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية وذلك بمقر الأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس ، حيث ترأس المؤتمر، رئيس لجنة حقوق الانسان بوزارة الداخلية التونسية ماهر قدور .

ويأتي هذا المؤتمر للدلالة على الأهمية والرهان الذي تبذله الدول العربية لتكريس سيادة القانون، ودمج فكر وقيم حقوق الأنسان في سياساتها الأمنية.

ويعمل المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلو حقوق الانسان في وزارت الداخلية لعدد من الدول العربية، على تبادل الممارسات الجيدة ودراسة التجارب الناجحة والرائدة للاستفادة منها في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان بما يجعلها واقعا ملموسا في العمل الأمني بوزارات الداخلية العربية.