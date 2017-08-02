أستاذ قانون: إيران انتهكت المواثيق ومن حق المملكة اللجوء للأمم المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور حسين بن عطية، المتخصص في القانون الدولي، أن المملكة يحق لها اللجوء لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختلفة لإرغام إيران على احترام تعهداتها والتزاماتها الدولية، لافتا إلى أن إيران دأبت على انتهاك جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأشار الدكتور ” بن عطية ” إلى مشهد من الاعتداء على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في يناير 2016 ، مبينا أن إيران لم تحرك ساكنا وقتها، منتهكة بذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتحديداً المادة (31) من الاتفاقية، التي تنظم العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

وأضاف: إيران لا زالت تماطل وترفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في تلك الحادثة، مضيفةً حلقة رخيصة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الدولية، وضاربة بعرض الحائط كل الأخلاق والمبادئ والقيم التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

وأردف: لن ترتدع إيران عن مواقفها السلبية، ولن تتوقف عن مخالفاتها المتكررة، وأساليبها الملتوية، فهي عضو فاسد في المجتمع الدولي، يسبب له الكثير من القلق.