فافرينكا يغيب عن مونتريال وسينسيناتي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن لاعب التنس السويسري ستانيسلاس فافرينكا غيابه عن بطولتي الأساتذة من فئة الألف نقطة، مونتريال وسينسيناتي، بسبب إصابة في الركبة.

وذكر موقع ” تنس وورلد يو إس إيه ” الأمريكية اليوم الأربعاء أن المصنف الرابع عالميا لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة في ركبته اليمنى والتي أدت لخسارته في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الشهر الماضي أمام دانيل ميدفيديف.

وقال ستان فافرينكا في تغريدة له على تويتر ” بعد الاستشارات الطبية ودراسة الأمر مع فريقي، فقد قررت للأسف عدم المشاركة في بطولتي كندا وسينسيناتي حتى أضمن الشفاء الكامل من الإصابة على الرغم من أنني كنت أتحضر بقوة لهذين الحدثين ” .

وتابع ” هذا قرار صعب ومحبط للغاية بالنسبة لمشجعي ولنفسي لكني أحتاج إلى الوثوق بنسبة 100% قبل العودة للمنافسة وحتى أصل لحل لهذه الإصابة التي لحقت بي في ويمبلدون ” ، مشيرا إلى أنه يعكف مع فريق عمله على التعافي في أسرع وقت ممكن.