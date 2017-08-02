 السبت القادم.. ليلة جيزانية في مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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السبت القادم.. ليلة جيزانية في مهرجان خميس مشيط

السبت القادم.. ليلة جيزانية في مهرجان خميس مشيط
محمد بن طحيطح(صدى):

يستضيف مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه مساء السبت 11/13 فعالية مميزة ومن جزء مميز وغالي على قلوبنا .

حيث سيكون ذلك المساء خاص بمنطقة جازان وسيتم فيها تقديم العديد من الوان الفلكلور الجيزاني ، وتقديم العديد من الاكلات الجيزانية المميزة .

كما ستشارك فرقه نجوم السعادة وفراشات نجوم السعادة في تقديم العديد من العروض المميزة ،

واكد قائد فرقة نجوم السعادة الكابتن ” احمد سلامي ” ان الليلية الجيزانية ستظهر جمال الفلكلور الجيزاني ، كما ستبيين للحضور انواع المأكولات المشهورة في جيزان خاصه الشعبية منها .

وبين ان جميع اصناف المأكولات المعروضه ستكون مجاناً لزوار مهرجان خميس مشيط تقديراً من إدارة المهرجان على حضورهم الدائم وتفاعلهم مع ما يعرض في مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفية .

وأضاف انه سيكون هناك العديد من الجوائز القيمة التي ستقدم على المسرح منها أطقم ذهب والعديد من بطاقات الشحن ، وجوائز آخرى ستكون مفاجأه للحضور ، كما سيكون هناك حوالي 100هدية خاصة للأطفال .

الجدير بالذكر ان مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه هو من ضمن المهرجانات التى ترعاها مؤسسة الامير ” عبدالله بن ناصر ” والتي يشرف عليها ويتابعها باهتمام واستمرار.

 


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