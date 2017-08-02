⁠⁠⁠⁠⁠12 ألف بقرة بديلة للجمال الممنوعة من دخول المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يعكف مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، على توفير 12 ألف رأس من الأبقار، لتكون بديلاً للجمال، بعد حظر وزارة الصحة دخول الجمال المشاعر المقدسة بسبب فيروس ” كورونا ” .

المهندس موسى العكاسي، المشرف العام على المشروع الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة من عدة جهات حكومية أكد أن البنك يسعى لتوفير 12 ألف رأس من الأبقار، وهي الطاقة الاستيعابية لمجزرة الإبل والأبقار بوادي فجر الحرمان، لتكون بديلاً للإبل التي حظرت ” الصحة ” دخولها للمشاعر بسبب ” كورونا ” .

وأضاف “العكاسي” أن البنك الإسلامي للتنمية سيعمل على توفير الأعداد المطلوبة من الأبقار من السوق المحلية، مشيرًا إلى أنهم في حال عدم توفير الأعداد المطلوبة سينسقون مع وزارة الزراعة لاستيراد أعداد إضافية من خارج المملكة.