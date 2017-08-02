سيناتور أمريكية ترفض احتضان قطر للإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت مشرعة أمريكية، في جلسة استماع عقدتها اللجنة لبحث ملف الأزمة في الخليج، على أن قطر تموّل جماعات مصنفة إرهابية مثل حركة ” حماس ” وتنظيمات فى سوريا.

وقالت إيليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط فى مجلس النواب الأمريكى، إن قطر احتضنت بشكل علنى قادة حماس وطالبان وعددًا من الخاضعين لعقوبات أمريكية، وهناك مسئول قطرى واحد على الأقل قدم الدعم للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، كما أن زعيم حركة ” حماس ” ، خالد مشعل، جعل الدوحة مقرًا له لسنوات، وكذلك جرى تقديم دعم كبير لجماعة الإخوان.

ونقلت شبكة ” سى إن إن ” عن ليتينن، قولها في كلمتها التي نُشرت عبر يوتيوب، أمس الثلاثاء، عن مستويات متعددة لتمويل الجماعات المتشددة فى قطر، قائلة: ” ليس كل هذا التمويل يحظى بدعم الحكومة، فى الدوحة، فهناك جماعات مستقلة تجمع الأموال من الأفراد لدعم القاعدة والنصرة وحماس وحتى داعش، وهناك ثلاثة مستويات من تمويل الإرهاب فى قطر، المستوى الأول يتمثل فى التمويل الحكومى، والثانى يظهر عبر دعم من أفراد قد لا تكون الحكومة على علم بهم، وتمويل ثالث تعلم عنه الحكومة ولكنها تمتنع عن التحرك لوقفة ” .

ورفضت ليتينن ما وصفته بـ ” الأعذار ” التى تقدمها قطر بأنها تحتضن هذه العناصر، لأن أمريكا طلبت ذلك، ورأت أن هذا العذر ” لم يعد مقبولاً ” .

وأضافت: ” لا يمكن أن نقبل اتخاذ وجود قاعدتنا الجوية هناك كمبرر لهذا التصرف، يجب على الدوحة تغيير سلوكها أو أنها ستخسر دعمنا لهذه القاعدة ” .

ورأت المشرعة الأمريكية، أن جميع الدول الخليجية لديها مشاكل تتمثل فى دعم جماعات قد لا توافق عليها واشنطن بالضرورة.

واستطردت قائلة: ” يبدو أن المملكة والإمارات حققتا تطورًا بشكل سريع جدًا لمكافحة محاربة تمويل الإرهاب ” .