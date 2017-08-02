إيطاليا: إطلاق سفن عسكرية لوقف تهريب المهاجرين من ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، على إطلاق سفن عسكرية إيطالية تساعد خفر السواحل الليبي لوقف قوارب تهريب المهاجرين من مغادرة ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية.

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” الإخبارية الأمريكية أن وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي أكدت أن المهمة لن تكون حصارًا بحريًا، على الرغم من أن مشرعين من الرابطة الشمالية المناهضة للمهاجرين -حزب معارض- طالبوا بذلك.

كانت الحكومة الإيطالية -بناء على توافق مع الجانب الليبي- قررت إطلاق مهمة بحرية قبالة السواحل الليبية لمكافحة تهريب اللاجئين، وحسب الخطة ستعترض السفن الإيطالية قوارب المهاجرين وتعيد المهاجرين إلى الشاطئ الليبي.

وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية، وصل قرابة 114 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا منذ بدء العام، ووصل حوالي 82 بالمئة منهم إلى إيطاليا، ومعظمهم كانوا قادمين من ليبيا.