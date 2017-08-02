مدرب الأهلي المصري: تلقيت عرضًا لتدريب الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر المدير الفني لفريق الأهلي المصري حسام البدري جاهزية فريقه لخوض لقاء الفيصلي الأردني اليوم الأربعاء ، في نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وأوضح البدري في تصريحات عبر الحساب الرسمي للبطولة العربية أن تفكير الفريق حاليًا ينصب على التأهل أمام الفيصلي الأردني وليس المباراة النهائية مؤكدًا أنه جاهز لمواجهة أي فريق سواء الترجي التونسي أو الفتح المغربي.

وأشار البدري إلى أن صالح جمعة لاعب جيد ولكن تأخر مشاركته يأتي لعدم جاهزيته الفنية والبدنية وهو ما اعترف به اللاعب نفسه موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيز اللاعب بشكل كبير.

وأوضح أن محمد هاني لاعب جيد ومميز ويجيد اللعب في أكثر من مركز موضحًا أن اللاعب لم يتلق أي عروض احتراف من سويسرا أو أي دولة آخرى، مضيفا :“ ولو تلقى عروضا لن نوافق على رحيله للحاجة إلى خدماته ”.

وأكد البدري أنه رفض عرضًا لرحيل مؤمن زكريا للفيصلي السعودي وأيضًا عمرو جمال إلى بيدفيست الجنوب إفريقي بسبب الارتباط بخوض ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على اللقب وربما يكون هناك تفكير آخر في فترة الانتقالات الشتوية بعد نهاية البطولة.

ورحب البدري بقيادة تدريب الهلال السعودي مستقبلاً بعد نهاية عقده مع الأهلي قائلاً :“ الهلال فريق كبير ولا يستطيع أحد رفض تدريبه ”.

واختتم :“ سبق أن تلقيت عرضًا لقيادة الهلال بعد لقاء ودي جمع الفريق السعودي ضد الأهلي المصري وقال لي رئيس الهلال وقتها أنه لن يتركني وسيتعاقد مع ولكن كان مرتبطًا بالأهلي آنذاك ”.