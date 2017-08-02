قطر تعقد صفقة سلاح مع إيطاليا بـ6 مليارات دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

على الرغم من أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم تتحدث مطلقًا عن أي مواجهة عسكرية مع قطر، تصاعد هوس الدوحة بإبرام صفقات الأسلحة مع العديد من الدول منذ قطع العلاقات العربية معها في محاولة لكسب تأييد الدول التي تشتري منها قطر الأسلحة.

سمسارة السلاح في الدوحة من تنظيم الحمدين تعد طريقة سهلة للحصول على أموال الشعب تحت ستار صفقات أسلحة مستغلين الحالة التي تعانيها قطر بعد قطع العلاقات معها بالرغم من تدهور العديد من القطاعات بقطر.

وقبل أسابيع أبرمت قطر صفقة أسلحة مع أمريكا لشراء 36 طائرة إف-15 بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، وبالأمس وقعت قطر صفقة جديدة بقيمة 5 مليارات يورو (5.91 مليارات دولار) مع إيطاليا لشراء سبع سفن تابعة للبحرية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي، ظهر اليوم مع نظيره الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في الدوحة: “ وقعنا مع الجانب الإيطالي صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبع سفن تابعة للقوات للبحرية ” .

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع الدوحة، يونيو الماضي، بسبب دعمها للإرهاب وفتح أراضيها لأشخاص وكيانات إرهابية من عدة دول عربية.