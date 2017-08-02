ريال مدريد يرفض عرضًا بـ 30 مليون يورو من روما - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

رفض نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عرضا قدمه روما الإيطالي من أجل ضم جناح الفريق لوكاس فاسكيز مقابل 30 مليون يورو، حسبما أفادت صحيفة ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالية.

وأفادت الصحيفة بأن فاسكيز ” 26 عاما ” يريد أن يكون أساسيا بانتظام حيث لم يبدأ ضمن التشكيل الأساسي للريال في الموسم الماضي سوى في 12 مناسبة.

وعلى الرغم من أن اللاعب الإسباني تمكن من إحراز هدفين رائعين وصناعة 7 أهداف أخرى في الموسم الماضي، إلا أن الأمور لا تسير بالسهولة المطلوبة.

يذكر أن نادي روما الإيطالي يسعى أيضا لضم الدولي الجزائري رياض محرز من أجل تدعيم الفريق في صفقة ستصل قيمتها بحسب تقارير إلى 50 مليون يورو.