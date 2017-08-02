ميسي يوجه رسالة الوداع الى زميله نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

زادت التقارير التي تؤكد انتقال النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب فريق برشلونة الإسباني الحالي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في أغلى صفقة بالساحرة المستديرة تبلغ 222 مليون يورو.

وأكد وكيل أعمال اللاعب فقد أعلن أن الساحر البرازيلي في طريقه للانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي ويستعد النادي لدفع شرطه الجزائي والإعلان الرسمي خلال ساعات.

وبعد تلك الأنباء المؤكدة نشر البرغوث الأرجنتيني وقائد الفريق ليونيل ميسي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب عليه :” كان شرف كبير لي مشاركة تلك اللحظات معك وقضاء تلك السنوات سويًا يا صديقي، أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم وأراك لاحقًا “.

يذكر أن الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب قد يكون يوم الجمعة المقبل حيث أكدت تقارير الصحف المقربة من العملاق الكتالوني أن سيسافر غدًا من أجل الفحص الطبي.