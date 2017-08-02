البيئة تنسق مع الجهات الأمنية لضبط شاب يقتل القطط ببندقية صيد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بيانًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه متابعتها مع الجهات الأمنية، للقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو بمدينة جدة، يرصد القطط داخل أحد الأحياء السكنية ويقتلها عبر بندقية صيد.

وأشار البيان إلى أن وزارة البيئة بدأت التواصل مع الجهات الأمنية المعنية فور انتشار المقطع وتلقيها بلاغات بالحالة، وتزويد الجهات الأمنية بجميع المعلومات المتوفرة.

وأوضح بيان الوزارة أنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامتها، وحسن التعامل معها من منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان؛ وستعلن عن نتائج التحقيق فور انتهاء الجهات الأمنية منها.

وأكدت أن هذا العمل المشين يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تدعو إلى الرفق بالحيوان، ويتعارض كذلك مع الأنظمة المتبعة في المملكة، ومنها نظام الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون الخليجي.