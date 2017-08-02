" خيركم " تطلق حملة للتبرع بالدم لجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضمن دورها المجتمعي، تطلق جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، يوم غد الخميس، حملة التبرع بالدم لأبطالنا البواسل بالحد الجنوبي تحت عنوان (دماؤنا فداء لجنودنا الاوفياء) وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ممثلاً في إدارة المختبرات وبنوك الدم وعدد من المتطوعين من مستشفى شرق جدة.

الحملة والتي تقام في مبنى الجمعية – حي الحمراء – يشارك فيها منسوبو خيركم ومعلمو وطلاب حلقاتها وهي رسالة حب ووفاء لتضحيات جنودنا المرابطين وتقديراً لدورهم الوطني وبطولاتهم على الحدود، كما تسعى الى توعية وتثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالدم و الفوائد الصحية الناتجة عن ذلك.

يذكر أن خيركم كانت من اولى الجهات التي زارت المرابطين في الحد الجنوبي قبل سنوات، وتحرص منذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً على خدمة كافة افراد المجتمع وذلك تحقيقاً لرؤيتها – بيئة جاذبه وتربية قرآنية – والتي تعكس غرس قيم اخلاق القرآن الكريم في فلذات الأكباد.