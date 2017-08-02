مقتل 11 شخصًا في هجوم بالصومال - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشيو(صدى):

أعلنت مصادر محلية وطبية صومالية أن 11 شخصا قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في مطعم بمدينة كيسمايو الساحلية، معظمهم مسنون.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الأربعاء، عن أحد الناجين من الهجوم قوله : ” نعتقد أنها سيارة مففخة ” .

فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يعتبر هذا الانفجار هجوماً نادراً في المدينة الساحلية التي سيطرت عليها ” حركة الشباب ” في وقت سابق، إذ تستهدف الحركة في الغالب العاصمة مقديشيو وقواعد يديرها جنود الحكومة والاتحاد الأفريقي في مناطق نائية.