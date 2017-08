بالفيديو.. إبراهيموفيتش يستعرض بالكرة في شوارع ستوكهولم - صحيفة صدى الالكترونية

تداول عشاق كرة القدم ومحبو النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فيديو جديد يظهر فيه اللاعب يستعرض بالكرة في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة الأمامي والخلفي في أبريل الماضي، خلال مشاركته مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

Zlatan Ibrahimovic recovering from injury with freestyler Tobias Becs in Stockholm. #zlatan #mufc #ibrahimovic pic.twitter.com/t4aucQsSr7

— 6ft and 6th FC. (@SemperFiUnited) August 1, 2017