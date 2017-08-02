بالفيديو.. إبراهيموفيتش يستعرض بالكرة في شوارع ستوكهولم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تداول عشاق كرة القدم ومحبو النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فيديو جديد يظهر فيه اللاعب يستعرض بالكرة في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة الأمامي والخلفي في أبريل الماضي، خلال مشاركته مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.