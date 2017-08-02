بالصور.. استعدادات لجنة سباق " تحدي الباحة " قبل انطلاقه السبت - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

تواصل اللجنة المنظمة لسباق ” تحدي الباحة 2017: صعود المرتفعات ” في نسخته الأولي؛ جهودها مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الحدث السبت المقبل ويستمر لمدة 3 أيام.

ويأتي السباق تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتنظيم ودعم من إمارة منطقة الباحة، ومجلس التنمية السياحية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأمانة المنطقة، ومحافظة بني حسن، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتستضيفه محافظة بني حسن، في منتزه الأمير مشاري بن سعود.

من جانبه؛ عقد محافظ بنى حسن محمد الفائز ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية، زاهر الشهري، اجتماعًا موسعًا مع اللجان العاملة، شرح فيه الفائز إنجازات أعمال واستعدادات السباق، مؤكدًا أهمية بدء اللجان بالأعمال المنوطة بها، وأشاد بالدعم المقدم من الإمارة والهيئة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

فيما أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة في المنطقة زاهر الشهري، تفاعل مختلف القطاعات الحكومية الذين يُعَدّون شركاء في التنظيم، موضحًا حرص الهيئة على نجاح السباق الذي سيقدم الكثير للمنطقة، مبينًا أن الاجتماعات السابقة والخطوات التي تمت مؤشر على ذلك.

واستعرض ” الشهري ” فعاليات سباق ” تل الرمان ” الذي أقيم بدولة الأردن الشقيقة، ومدى الاستفادة منها في التنظيم، موضحًا أن هذا السباق يحظى بمتابعة ودعم من سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية، وحرصه على الاطلاع على التجارب والخبرات المحلية والدولية، لإيجاد فعالية شبابية رياضية نوعية بالمملكة، مثمنًا دعم وتوجيهات أمير المنطقة ومتابعة وإشراف وكيل الامارة إلى كل ما يصب في مصلحة المنطقة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية.

واستمع الجميع لمداخلات واستفسارات مسؤولي اللجان عن هذه الفعالية، وفي ختام الاجتماع قدم محافظ بني حسن شكره وتقديره لكل الداعمين لهذه الفعالية، وعلى رأسهم سمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، على دعمه اللا محدود لإنجاح سباق صعود السيارات إلى المرتفعات بمنطقة الباحة، وإلى مدير عام هيئة السياحة لنقله للتجربة والاستفادة منها وإلى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.