" فيفا " يحتفل بعيد ميلاد محمد الدعيع - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الضوء على الحارس ، محمد الدعيع، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 45 اليوم الأربعاء.

وقال الموقع الرسمي لفيفا: ” عيد ميلاد سعيد للحارس الأسطوري للمنتخب السعودي محمد الدعيع، شارك في 4 نسخ كأس العالم، وفاز بكأس العالم تحت 17 سنة 1989، 45 عاماً اليوم ” .

وحقق محمد الدعيع العديد من الألقاب الشحصية محلياً وقارياً، بجانب بطولات عديدة مع نادي الهلال والمنتخب السعودي، الذي شارك معه في أكثر من 150 مباراة دولية قبل اعتزاله.